Англія

Дуже сумні новини для українського футбола.

Півзахисник Челсі та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Як стало відомо, у пробі А Михайла виявили заборонену речовину. Додається, що допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у гравця наприкінці жовтня.

Найближчими днями також буде відкрита проба B Мудрика. Наразі зрозуміло, шо йому загрожує тривала дискваліфікація.

Зазначимо, що українець не потрапляє до заявки Челсі вже чотири гри.

Раніше журналіст Ігор Циганик прокоментував відсутність Михайла та натякнув на великі проблеми.