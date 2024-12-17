Дуже сумні новини для українського футбола.
Михайло Мудрик, getty images
17 грудня 2024, 01:12
Півзахисник Челсі та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.
Як стало відомо, у пробі А Михайла виявили заборонену речовину. Додається, що допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у гравця наприкінці жовтня.
Найближчими днями також буде відкрита проба B Мудрика. Наразі зрозуміло, шо йому загрожує тривала дискваліфікація.
Зазначимо, що українець не потрапляє до заявки Челсі вже чотири гри.
Раніше журналіст Ігор Циганик прокоментував відсутність Михайла та натякнув на великі проблеми.