Англія

Українець пропустив останні матчі "синіх" через проблеми зі здоров'ям.

Журналіст Ігор Циганик інтригуюче відповів на відсутність українського вінгера Михайла Мудрика у заявці Челсі в останніх матчах.

Нагадаємо, 23-річний українець пропустив три останні матчі "синіх" через проблеми зі здоров'ям, про що говорив головний тренер команди Енцо Мареска.

"Дивіться, буду відвертий. Іноді у журналістів бувають такі інсайди, що краще дочекатися офіційної інформації. Поки що так. Я думаю, що наступного тижня ми про це будемо говорити", — сказав Циганик в ефірі власної програми у YouTube.

У нинішньому сезоні Мудрик провів 15 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.

Свій наступний матч Челсі проведе проти Шемрок Роверс у Лізі конференцій. Гра відбудеться у четвер, 19 грудня, о 22:00 за Києвом.