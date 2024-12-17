Англія

Українець все ще не відновився після травми.

Арсенал у рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 прийматиме Крістал Пелес.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета заявив, що захисники Олександр Зінченко й Ріккардо Калафіорі не допоможуть колективу в наступному матчі.

"Зінченко й Калафіорі будуть поза складом команди на завтрашній матч", — цитує спеціаліста офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, на початку грудня 28-річний українець допоміг лондонцям здолати Манчестер Юнайтед в АПЛ, після чого через травму пропустив два матчі (Фулгем, Евертон) цього ж турніру та один поєдинок (Монако) у Лізі чемпіонів.

У ході поточної кампанії Зінченко взяв участь у дев'яти матчах (всі турніри) Арсеналу. Лише тричі він опинявся в стартовому складі команди.

Поєдинок Арсенал — Крістал Пелес відбудеться завтра, 18 грудня, розпочавшись о 21:30 за Києвом.