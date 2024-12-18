Англія

Схоже на прощання гравця з Манчестер Юнайтед.

Англійський нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, як і його аргентинський одноклубник Алехандро Гарначо, пропустив нещодавнє манчестерське дербі проти Сіті на Етіхаді (2:1).

ЗМІ стало відомо, що рішення не долучати цих гравців до заявки головний тренер Рубен Аморім ухвалив через їхнє "неналежне ставлення до тренувального процесу команди".

Це в свою чергу ще сильніше збільшило ймовірність того, що "Червоні дияволи" вже цієї зими готують угоду щодо продажу англійського форварда.

І вже майже не залишається сумнівів у цьому після останнього інтерв’ю самого Рашфорда.

"Якщо я знаю, що ситуація й без того погана, я не збираюся її погіршувати. Я бачив, як інші клуб залишали гравці у минулому, і я не хочу повторювати їхній шлях.

Коли я вирішу піти, я зроблю офіційну заяву, і вона буде виключно моєю власною ініціативою. Коли я піду, ані в кого не буде жодних образ.

Я не збираюсь робити жодних негативних коментарів про Манчестер Юнайтед. Я такий, який я.

Особисто я вважаю, що готовий до нового виклику і наступних кроків у кар’єрі.

Неприємно залишатися поза грою в дербі, але зрештою це сталось. Утім, ми виграли гру, тож давайте рухатись далі.

Це розчаровує, але я також людина, яка навчилась із віком справлятись із невдачами. Що мені залишається ще робити? Плакати через це? Краще зробити все можливе, щоб наступного разу я зіграв, якщо обставини дозволятимуть", — заявив англійський виконавець.

Рашфорд у цьому сезоні забив сім голів та віддав три гольові передачі в 24 матчах.