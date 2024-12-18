Англія

"Святі" продовжують пошуки наступника Расселла Мартіна.

Саутгемптон зацікавлений у призначенні Каспера Юльманна своїм головним тренером, передає портал talkSPORT.

У неділю, 15 грудня, з посади керманича "святих" був звільнений Расселл Мартін. Юльманном, який є одним із претендентів на місце в клубі, також цікавляться у Вест Гем Юнайтед.

Із серпня 2020 року до липня 2024-го нині 52-річний данський спеціаліст очолював рідну національну команду. Під керівництвом Каспера вона дісталася півфіналу плей-оф Євро-2020 (2021), а також вилетіла з групи ЧС-2022 та 1/8 фіналу плей-оф ЧЄ-2024.

Зазначимо, що в матчі Саутгемптон — Ліверпуль (чвертьфінал Кубка англійської ліги), який відбудеться сьогодні, 18 грудня (початок — о 22:00 за Києвом), "святими" опікуватиметься головний тренер молодіжної команди Саймон Раск.

В АПЛ після 16 зіграних поєдинків Саутгемптон має всього п'ять очок і йде 20-м у турнірній таблиці.