Англія

Керівництво клубу незадоволене виступами команди.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Расселла Мартіна.

Керівництво "святих" ухвалило таке рішення через незадовільні результати цього сезону.

Тимчасово команду очолюватиме Саймон Раск, який до цього моменту займався молодіжним складом.

Нагадаємо, Мартін працював зі "святими" з літа 2023 року. Минулого сезону він посів четверте місце і через плей-оф вивів команду до АПЛ.

Після 16 турів Саутгемптон набрав п'ять очок і посідає 20 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "святі" проведуть проти Ліверпуля — гра відбудеться 18 грудня о 22:00 за Києвом.