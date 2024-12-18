Англія

"Червоні" розраховують на свого нідерландського виконавця.

Опорний півзахисник Раян Гравенберх зараз не розглядає можливості відходу з Ліверпуля, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Для "червоних" 22-річний нідерландець є одним із ключових гравців. Наразі немає місця жодним планам або обговоренням потенційного відходу гравця взимку чи влітку 2025 року.

Плеттенберг додав, що на даному етапі гранд АПЛ також не має наміру укласти угоду з мадридським Реалом, яка передбачала б обмін Гравенберха на опорника "вершкових" Орельєна Чуамені.

Контракт Раяна з Ліверпулем розраховано до кінця червня 2028-го. Портал transfermarkt оцінює нідерландця в 55 млн євро.

На рахунку півзахисника один асист у 21 матчі в усіх турнірах поточної кампанії.