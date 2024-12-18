Англія

Паризький клуб хоче підписати з португальським фулбеком новий контракт.

Лівий захисник Парі Сен-Жермен Нуну Мендеш продовжує бути трансферною ціллю Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, ПСЖ бажає продовжити співпрацю з 22-річним португальцем через його спливаючий влітку 2026 року контракт, але сам футболіст не поспішає підписувати нову угоду через наявність предметного інтересу до нього збоку інших клубів.

Зазначається, що Нуну Мендеш, у якого один агент із керманичем МЮ Рубеном Аморімом, разом із Тео Ернандесом із Мілана залишаються двома найбільш бажаними та дорогими варіантами "червоних дияволів" щодо підсилення позиції лівого захисника.

У цьому сезоні португалець провів за ПСЖ 15 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.