Англія

Розпочинається новий етап історії англійського клубу.

Англійський Евертон розповсюдив офіційну новину щодо завершення поглинання клубу з боку американського консорціуму The Friedkin Group (TFG).

Нові власники "ірисок" погодилась придбати 94% акцій клубу, що належали до цього мажоритарному акціонеру Фархаду Моширі, ще у вересні, а тепер отримали дозвіл регуляторних органів, необхідний для остаточного укладання угоди.

Повідомляється, що представники TFG будуть присутні на недільному матчі Прем'єр-ліги проти Челсі на Гудісон Парк.

За підсумком угоди компанія Roundhouse Capital Holdings Limited, що входить до складу TFG, офіційно стане власником клубу, а Марк Воттс буде призначений виконавчим директором.

Поглинання завершує період перебування на чолі клубу англо-іранського бізнесмена Фархада Моширі, який розпочалася у 2016 році.

Ден Фрідкін, голова та генеральний директор TFG, був запропонований на посаду голови правління, у той час як Воттс буде відповідати за управління клубом. Ана Дункель, фінансовий директор TFG, та Колін Чонг, тимчасовий генеральний директор клубу, також увійдуть до складу правління. Додаткові призначення будуть зроблені протягом найближчих тижнів, повідомляє клуб.

Хоча сума угоди не розголошується, Моширі піде з клубу, зазнавши значних фінансових утрат. Він отримає невелику нерозголошену суму компенсації після завершення поглинання, а також буде ряд відстрочених платежів в рамках угоди.

TFG взяла на себе зобов’язання значно зменшити борговий тягар клубу та виплатити 200 млн фунтів стерлінгів американській страховій компанії ACAP, а також рефінансувати ще 150 млн фунтів стерлінгів іншому кредитору, Rights and Media Funding.

Як повідомляється, загалом колишній власник Евертона витратив близько 800 мільйонів фунтів стерлінгів на клуб, але зазнав суттєвих особистих фінансових збитків через зв’язки з підсанкційним російським олігархом алішером усмановим після вторгнення росії в Україну.