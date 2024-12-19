Англія

Англійський бізнесмен зміцнює свої позиції в МЮ.

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф збільшив свою частку в манкуніанському клубі. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, бізнесмен вклав додаткові 100 млн. доларів у МЮ і тепер володіє 28,94% акцій клубу.

Зазначається, що це останній транш запланованої інвестиції в розмірі 300 млн. доларів, про яку було оголошено на момент купівлі клубу. Перші 200 млн було виплачено з особистих коштів Реткліффа. Цей внесок дасть змогу зміцнити фінансове становище клубу та виділити кошти на інвестиції в інфраструктуру.

Підкреслюється, що ці гроші не підуть на трансферний бюджет. Нещодавні зусилля зі скорочення витрат і збільшення доходів у МЮ спрямовані на приведення фінансів до ладу, щоб новий капітал не був поглинений операційними збитками.