Англійський бізнесмен зміцнює свої позиції в МЮ.
Реткліфф посміхається, getty images
19 грудня 2024, 16:09
Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф збільшив свою частку в манкуніанському клубі. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, бізнесмен вклав додаткові 100 млн. доларів у МЮ і тепер володіє 28,94% акцій клубу.
Зазначається, що це останній транш запланованої інвестиції в розмірі 300 млн. доларів, про яку було оголошено на момент купівлі клубу. Перші 200 млн було виплачено з особистих коштів Реткліффа. Цей внесок дасть змогу зміцнити фінансове становище клубу та виділити кошти на інвестиції в інфраструктуру.
Підкреслюється, що ці гроші не підуть на трансферний бюджет. Нещодавні зусилля зі скорочення витрат і збільшення доходів у МЮ спрямовані на приведення фінансів до ладу, щоб новий капітал не був поглинений операційними збитками.