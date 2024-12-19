Англія

Заради клубу АПЛ спеціаліст залишив саудівський Аш-Шабаб.

Вітор Перейра призначений на посаду головного тренера Вулвергемптона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Із 56-річним португальцем "вовки" підписали 18-місячний контракт. Для переїзду до чемпіонату Англії спеціалісту довелося залишити Аш-Шабаб, з яким він працював із лютого 2024 року.

На рахунку Перейри дві перемоги (2011/12 і 2012/13) в чемпіонаті та Кубку Португалії з Порту, чемпіонаті та Кубку Греції з Олімпіакосом (2014/15), чемпіонаті (2017/18) та Суперкубку Китаю (2018/19) з Шанхай ШІПГ.

Також Вітор очолював Фламенго, Корінтіанс, Фенербахче (двічі), 1860 Мюнхен та Аль-Ахлі.