Англія

Суть справи це не змінює.

В оточенні українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика вважають, що футболіст не приймав навмисно заборонені препарати. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, наближені до українця люди вважають, що заборонена речовина могла потрапити в організм гравця через їжу, яку він приймав.

Зазначається, що в Челсі також не вірять, що український гравець навмисно приймав допінг, і готові встати на його бік, вважаючи, що він або провалив тест не зі своєї вини, або отримав невірний результат проби А.