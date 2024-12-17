Англія

Шанси українця на успішну апеляцію помітно зросли.

Напередодні стало відомо, що український лівий вінгер Михайло Мудрик пропустив останні кілька матчів Челсі через позитивний допінг-тест.

Видання The Telegraph повідомляє, що 23-річний гравець збірної України найняв юридичну фірму, яка раніше представляла інтереси Поля Погба в справі про чотирирічну дискваліфікацію.

У вересні 2023 року француза відсторонили через провалений ним допінг-тест. У квітні 2024-го Погба подав апеляцію, після чого, у жовтні, CAS скоротив дискваліфікацію до 18 місяців.

Однак, це не допомогло Полю врятувати свою кар'єру в Ювентусі, який розірвав із ним контракт у листопаді.

Нагадаємо, за даними The Athletic, того ж місяця Мудрик здав позитивний допінг-тест на мельдоній.