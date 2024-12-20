Англія

Іспанець може переїхати на Енфілд.

Ліверпуль проявляє інтерес до 20-річного півзахисника каталонської Барселони Гаві. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, "червоні" вже провели консультацію з метою дізнатися доступність та трансферну вартість футболіста.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот вважає, що під його керівництвом Гаві зможе повернути свою найкращу форму, тоді як у Барселоні на поточний момент він втратив місце в основному складі.

Чинний контракт гравця з "блаугранас" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Цього сезону Гаві відіграв за Барселону 12 матчів (241 хвилину).