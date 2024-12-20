Іспанець може переїхати на Енфілд.
Гаві, getty images
20 грудня 2024, 21:06
Ліверпуль проявляє інтерес до 20-річного півзахисника каталонської Барселони Гаві. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, "червоні" вже провели консультацію з метою дізнатися доступність та трансферну вартість футболіста.
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот вважає, що під його керівництвом Гаві зможе повернути свою найкращу форму, тоді як у Барселоні на поточний момент він втратив місце в основному складі.
Чинний контракт гравця з "блаугранас" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.
Цього сезону Гаві відіграв за Барселону 12 матчів (241 хвилину).