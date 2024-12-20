Англія

Чергова втрата для "Сіті".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола повідомив про травму ключового центрального захисника команди Рубена Діаша напередодні матчу 17-го туру англійської Прем'єр-ліги з Астон Віллою. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Діаш вибув на три або чотири тижні. Це м'язова проблема. Він відіграв 75 хвилин у зустрічі з Манчестер Юнайтед і відчув дискомфорт, але Рубен дуже сильно хотів залишитися на полі", — сказав Пеп.

Зазначимо, що в лазареті Ман Сіті, окрім Діаша, знаходяться ще два центральних захисника — Мануель Аканжі та Натан Аке.