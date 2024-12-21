Англія

Гравці, які не грають цього сезону.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска розповів, хто з гравців хоче залишити його команду. Цитує італійського фахівця football.london.

"Є гравці, які, на жаль, мало грали у всіх змаганнях. Такі як Бен Чілвелл та Карні Чуквуемека. Мабуть, вони перші, хто хоче залишити команду, тому що працюють та тренуються щодня, однак вони хочуть грати. А якщо в них немає ігрового часу, їм доводиться думати про відхід з Челсі.

Подивимося. З кожним гравцем індивідуальна ситуація. Тож ми побачимо, чи хтось з них постукає до мене в двері, щоб сказати про бажання піти з клубу. Ми намагатимемося знайти правильне рішення для всіх", — сказав Мареска.