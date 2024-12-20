Англія

Італієць хоче зберегти нинішній склад.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Ми не хочемо продавати гравців у січні. Але, можливо, футболісти, які не мають багато ігрового часу, можуть бути незадоволені й захочуть піти. Тоді ми подивимося, що станеться

Наразі мене влаштовує склад команди. Якщо буде можливість якогось трансферу, ми його розглянемо. Втім, ми не будемо робити підписання просто заради підписання", — заявив Мареска.