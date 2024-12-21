Англія

Велика втрата для футбольної Англії.

У віці 88 років помер чемпіон світу-1966 Джордж Істгем. Про це повідомляє BBC.

Він провів 19 матчів за збірну Англії та був членом національної команди, яка виграла чемпіонат світу-1966.

Атакувальний півзахисник виступав за Ньюкасл, Арсенал та Сток Сіті. За свою професійну кар'єру загалом провів 545 матчів та забив 81 гол.

Джордж Істгем був залучений у судовий процес 1963 року, підсумком якого стала велика реформа британського трансферного ринку. Вона дозволила розширити свободу гравців у питанні переходів між клубами.

Істгем став 19-м футболістом, який пішов із життя з англійської збірної, що стала чемпіоном світу. Наразі з того чемпіонського складу в живих залишилося лише троє людей: Іан Каллаген, Террі Пейн та герой фіналу ЧС-1966 Джеффрі Герст.