Завершилися поєдинки АПЛ у слоті 17:00.
Брентфорд - Ноттінгем Форест, Getty Images
21 грудня 2024, 19:15
У рамках 17-го туру АПЛ відбулося три поєдинки в слоті 17:00.
Брентфорд без Єгора Ярмолюка поступився Ноттінгем Форест, Вест Гем та Іпсвіч зіграли внічию, а Ньюкасл на виїзді розгромив Іпсвіч.
Брентфорд — Ноттінгем Форест 0:2
Голи: Айна, 38, Еланга, 51
Брентфорд: Флеккен — Аєр (Роерслев, 68), Коллінз, Мі, Льюїс-Поттер — Янельт (Магома, 68), Нергор, Дамсгор — Мбемо, Вісса, Шаде (Карвалью, 82)
Ноттінгем Форест: Селс — Мурільйо, Міленкович, Морато — Айна, Гіббс-Вайт (Сілва, 75), Андерсон (Домінгес, 65), Вільямс (Тоффоло, 90) — Еланга (Єйтс, 65), Гадсон-Одої — Вуд (Авонії, 90)
Попередження: Мі, Вісса, Дамсгор — Мурільйо, Гіббс-Вайт, Сілва, Домінгес.
Вест Гем — Брайтон 1:1
Голи: Кудус, 57 - Віффер, 51
Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос (Тодібо, 46), Кілман, Палмьєрі (Цоуфал, 72) — Альварес (Родрігес, 90), Соучек — Боуен, Пакета (Скарлз, 72), Кудус — Фюллькруг (Саммервілл, 57)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Лемпті, 68), ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Віффер (Аярі, 56) — Груда (Енсісо, 68), Рюттер (Мінте, 68), Мітома (Фергюсон, 85) — Педро
Попередження: Пакета, Мавропанос — Велтман, Еступіньян.
Іпсвіч — Ньюкасл Юнайтед 0:4
Голи: Ісак, 2, 45+2, 54, Мерфі, 32
Іпсвіч: Мурич — Кларк, О'Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Каюсте (Філліпс, 63) — Бернс (Броудгед, 78), Гатчінсон (Аль-Хамаді, 46), Шмодікс (Джонсон, 78) — Чаплін (Тейлор, 62)
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Тріпп'єр, 65), Шер, Берн, Голл — Тоналі, Гімараес (Майлі, 80), Віллок (Лонгстафф, 65) — Мерфі (Барнс, 65), Ісак (Альмірон, 73), Гордон
Попередження: Морсі, Аль-Хамаді.