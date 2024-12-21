Англієць досяг вражаючої позначки в грі проти Крістал Пелес.
Букайо Сака, Getty Images
21 грудня 2024, 19:58
Сьогодні, 21 грудня, Арсенал проводить гостьовий матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелас.
Цей поєдинок став 250-м для вінгера Букайо Сака у футболці лондонського Арсеналу. Зазначимо, що на 25-й хвилині гри Сака був замінений на Троссара. Англієць отримав травму.
23-річний англієць виступає за основну команду з 2018 року. У попередніх 249 зустрічах Сака забив 67 м'ячів і записав до свого активу 63 результативні передачі.
Контракт гравця з Арсеналом розрахований до кінця сезону-2026/27. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість вінгера в 150 мільйонів євро.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Крістал Пелес — Арсенал.