Англія

Англієць досяг вражаючої позначки в грі проти Крістал Пелес.

Сьогодні, 21 грудня, Арсенал проводить гостьовий матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелас.

Цей поєдинок став 250-м для вінгера Букайо Сака у футболці лондонського Арсеналу. Зазначимо, що на 25-й хвилині гри Сака був замінений на Троссара. Англієць отримав травму.

23-річний англієць виступає за основну команду з 2018 року. У попередніх 249 зустрічах Сака забив 67 м'ячів і записав до свого активу 63 результативні передачі.

Контракт гравця з Арсеналом розрахований до кінця сезону-2026/27. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість вінгера в 150 мільйонів євро.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Крістал Пелес — Арсенал.