"Шпори" хочуть придбати голкіпера "червоних".
Куївін Келлегер, Getty Images
21 грудня 2024, 20:51
Куївін Келлегер є другим воротарем Ліверпуля. Після недавнього відновлення від травми Аліссона ігровий час 26-річного ірландця знову буде обмеженим, і з'являлася інформація про те, що мерсисайдський клуб може відпустити Келлегера в оренду.
Тим часом, якщо вірити даним Football Insider, пропозицію щодо переходу Келлегера в зимове трансферне вікно може зробити Тоттенгем.
Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Келлегера в 22 мільйони євро.
У нинішньому сезоні ірландець взяв участь у 13 офіційних матчах, в яких пропустив 11 голів.