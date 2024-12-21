Англія

"Шпори" хочуть придбати голкіпера "червоних".

Куївін Келлегер є другим воротарем Ліверпуля. Після недавнього відновлення від травми Аліссона ігровий час 26-річного ірландця знову буде обмеженим, і з'являлася інформація про те, що мерсисайдський клуб може відпустити Келлегера в оренду.

Тим часом, якщо вірити даним Football Insider, пропозицію щодо переходу Келлегера в зимове трансферне вікно може зробити Тоттенгем.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Келлегера в 22 мільйони євро.

У нинішньому сезоні ірландець взяв участь у 13 офіційних матчах, в яких пропустив 11 голів.