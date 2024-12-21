"Каноніри" не залишили шансів господарям.
Крістал Пелес - Арсенал, Getty Images
21 грудня 2024, 21:29
У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес приймав Арсенал.
Колектив Мікеля Артети без проблем розібрався з господарями, відправивши в їхні ворота п'ять голів. Крістал Пелес зумів відповісти лише одним голом.
Крістал Пелес — Арсенал 1:5
Голи: Сарр, 11 - Жезус, 6, 15, Гаверц, 38, Мартінеллі, 60, Райс, 84
Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Річардс, Геї — Клайн (Кпорха, 81), Г'юз (Дукуре, 68), Лерма (Девенні, 68), Мітчелл — Сарр, Камада (Нкетіа, 61) — Матета (Шлупп, 81)
Арсенал: Рая — Тімбер (Меріно, 86), Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 58) — Едегор, Парті, Гаверц (Райс, 58) — Сака (Троссар, 25), Жезус (Нванері, 86), Мартінеллі
Попередження: Геї, Клайн — Магальяес, Тімбер.