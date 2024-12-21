Англія

У хавбека Сіті було 19 голів у минулому чемпіонаті.

Філіп Фоден забив перший гол у поточному чемпіонаті Англії.

Півзахисник Манчестер Сіті скоротив відставання своєї команди в рахунку в матчі проти Астон Вілли (1:2) у 17-му турі АПЛ.

У минулому чемпіонаті Англії Фоден відзначився 19 голами. У цьому він зумів забити тільки в 12-му матчі.

Слід зазначити, що при цьому на рахунку англійського хавбека три м'ячі в Лізі чемпіонів.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті.