У хавбека Сіті було 19 голів у минулому чемпіонаті.
Філ Фоден, Getty Images
21 грудня 2024, 22:25
Філіп Фоден забив перший гол у поточному чемпіонаті Англії.
Півзахисник Манчестер Сіті скоротив відставання своєї команди в рахунку в матчі проти Астон Вілли (1:2) у 17-му турі АПЛ.
У минулому чемпіонаті Англії Фоден відзначився 19 голами. У цьому він зумів забити тільки в 12-му матчі.
Слід зазначити, що при цьому на рахунку англійського хавбека три м'ячі в Лізі чемпіонів.
На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті.