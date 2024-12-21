Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 грудня 2024 року.

Манчестер Сіті у матчі 17 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях поступився Астон Віллі (1:2).

Команда Унаї Емері відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 17 хвилині голом відзначився Дуран. Потім на 65 хвилині перевагу "левів" подвоїв Роджерс.

Все, чим змогла відповісти команда Хосепа Гвардіоли — це гол Фодена на четвертій компенсованій хвилині другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Астон Вілла — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Дуран, 17, Роджерс, 65 — Фоден, 90+4.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Онана — Тілеманс, Роджерс, Макгінн — Дуран (Воткінс, 80).

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз (Вокер, 46), Аканджі, Гвардіол — Сілва, Ковачич (Доку, 84), Гюндоган (Савіо, 72) — Фоден, Голанд, Гріліш.

Попередження: Кеш, Мартінес, Макгінн — Льюїс, Гвардіол, Гріліш.