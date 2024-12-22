Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 22 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Борнмутом, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед із призначенням Рубена Аморіма на посаду головного тренера став доволі цікавою командою, але переважно цікавою через те, що ти майже ніколи не знаєш, чого від цієї команди очікувати. З одного боку, "червоні дияволи" можуть вирвати перемогу над Манчестер Сіті, нехай і найгіршого зразка за останні роки, завдяки двом голам на останніх хвилинах протистояння. З іншого боку, вельми непогана результативність в атаці манкуніанців наразі не компенсується надійною грою в обороні, що взагалі недивно, адже гра у три центральних захисника — це щось нове для гравців МЮ.

Напередодні сьогоднішнього матчу виникають питання щодо фізичної готовності гравців Манчестер Юнайтед, адже посеред нижня вони провели феєричний матч у рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги проти Тоттенгема, який у підсумку завершився перемогою "шпор" із рахунком 4:3. І хоч на один турнір у підопічних Рубена Аморіма стало менше, але навряд чи це було запланованою акцією, бо у другому таймі португальському фахівцю все ж довелося задіяти ключових виконавців своєї команди, сподіваючись врятувати гру та здобути путівку до наступного раунду. Що ж, не вдалося... А сьогодні ще й на манкуніанців чекає черговий непростий виклик.

До цього туру Борнмут підходив на шостій сходинці в турнірній таблиці АПЛ — це наглядний доказ того, як же помітно прогресували "вишні" за півтора сезони з момента призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера. І хоч гравцям Борнмута нечасто вдається зберегти свої ворота у недоторканості і порадувати вболівальників "сухими" матчами, у різниці забитих і пропущених голів у "вишень" зберігається певний баланс, що дозволяє їм на даному етапі сезону бути претендентами на потрапляння до єврокубків.

Так, звісно, чи вдастся Борнмуту й надалі зберігати свої єврокубкові амбіції — покаже лише час, і записувати молоду команду Іраоли до явних фаворитів на представництво Англії у Європі ще занадто рано. Та й, відверто кажучи, станом на зараз виникають побоювання, що травми цілої низки основних виконавців "вишень" можуть на дистанції дати про себе знати в негативному аспекті. У той же час, не треба забувати, що Борнмут зараз сміливо може називати себе головною "темною конячкою" чемпіонату Англії, яка систематично створює проблеми та відбирає очки у представників так званою "великої шестірки", до якої за статусом також входить Манчестер Юнайтед.