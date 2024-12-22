Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 22 грудня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Ліверпулем, яке відбудеться на домашньому стадіоні "шпор".

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем на чолі з Анже Постекоглу — це дивовижна команда. Це колектив, ефектний атакуючий футбол якого не може залишати осторонь нейтральних уболівальників, але це також той колектив, якому кожного разу щось заважає віднайти свою стабільність та здійснити той самий важливий стрибок до боротьбі за найвищі місця та нагороди. Так, посеред тижня "шпори" здобули непросту путівку до півфіналу Кубка англійської ліги за підсумками результативного протистояння з Манчестер Юнайтед (4:3), але ж ситуація у турнірній таблиці АПЛ досі потребує покращення, бо 11 місце, навіть з урахуванням великої щільності, взагалі не відображає великих амбіцій команди Постекоглу.

Напередодні сьогоднішнього матчу щодо Тоттенгема виникає два головні питання — і обидва вони взаємопов'язані. По-перше, виникають логічні сумніви, що "шпорам" вдалося повною мірою відновитися фізично після кубкової гри посеред тижня. По-друге, хоч майбутній суперник лондонців також напередодні грав у Кубку ліги, у таборі Ліверпуля й близько немає таких серйозних кадрових проблем, як у колективі Постекоглу. Переважно посередній рівень ротації і є чи не головною причиною нестабільності Тоттенгема, в результаті чого "шпори", наприклад, можуть провести просто феноменальний перший тайм, але в другій половині зустрічі вже не дививує, якщо на полі з'являється зовсім інша команда.

Ліверпуль зараз також проходить перевірку на міць та фізичну стійкість до щільного графіка. Старт сезону для команди Арне Слота був просто неймовірним, внаслідок чого мерсісайдці змогли без жодної осічки гарантувати собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів у статусі беззаперечного лідера таблиці, а також уже тривалий час зберігати перше місце в таблиці АПЛ. З іншого боку, рівень гри та результати в останніх матчах навряд чи можуть тішити вболівальників Ліверпуля навіть на 50% — надто багато помилок, валідолу та здобутих результатів виключно на характері чи різниці у класі.

Ліверпуль не перемагає в АПЛ вже два матчі поспіль, хоча, здавалося б, через вимушене перенесення дербі з Евертоном у команди Слота з'являлася зайва можливість перевести подих та відпочити. Так, спочатку "червоні" розписали результативну нічию з Ньюкаслом (3:3), а тижнем раніше вони, граючи у меншості, якимось дивом врятувалися від поразки у матчі з Фулгемом (2:2). Це знову ж таки підкреслює наявність характеру в команди, але коли чемпіонат ще навіть не перетнув екватор — такі результати "на тоненького" змушують нервувати та ставити під сумнів готовність цього Ліверпуля тримати набраний темп та форму на всій дистанції. Можливо, для повернення після травм Діогу Жоти та Федеріко К'єзи більш вдалого моменту й важко взагалі вигадати.