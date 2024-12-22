Англія
22 грудня 2024, 17:53
Евертон із Миколенком стримав атаку Челсі
Команда Шона Дайча в першому матчі за нових власників клубу знову майстерно засушила дуель проти явного фаворита.
Евертон — Челсі, Getty Images
22 грудня 2024, 17:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Евертон — Челсі 0:0
Евертон: Пікфорд — Янг (Коулман, 73), Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Мангаля, Гує — Гаррісон (Ліндстрем, 73), Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Бету, 73).
Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Дісасі, Колвілл — Кайседо, Фернандес — Нету (Мадуеке, 75), Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 75).
Попередження: Ндіає, Пікфорд, Янг, Бету — Дісасі