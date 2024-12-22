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Евертон — Челсі 0:0

Евертон: Пікфорд — Янг (Коулман, 73), Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Мангаля, Гує — Гаррісон (Ліндстрем, 73), Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Бету, 73).

Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Дісасі, Колвілл — Кайседо, Фернандес — Нету (Мадуеке, 75), Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 75).

Попередження: Ндіає, Пікфорд, Янг, Бету — Дісасі