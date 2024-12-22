Англія

"Червоні дияволи" відправились на Різдвяні канікули в другій половині турнірної таблиці.

В матчі 17 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома грав проти Борнмута. В стартовому складі "вишень" з'явився український захисник Ілля Забарний, тоді як у Юнайтед відзначимо відсутність Маркуса Рашфорда та вихід Гаррі Магвайра в старті.

Команди активно розпочали матч, а Юнайтед мав момент, щоб відкрити рахунок - Амад зреагував на відскок м'яч в чужому штрафному й потужно пробив в кут, але Кепа врятував Борнмут. Гості відповіли та ще й як! Гюйсен підправив м'яч головою в дальній кут після подачі партнера зі штрафного. 0:1.

Манчестер Юнайтед влаштував штурм чужих воріт наприкінці тайму. Спочатку Амад отримав м'яч від Далота в чужому штрафному, а той викотив м'яч Бруну — Фернандеш — цілив в дальній кут, але не влучив. Трохи згодом Мейну покотив на Бруну, а той метрів з 12 пробив в дальній кут — Кепа врятував свою команду. А в останній момент Фернандеш технічно пробив з-за меж штрафного — м'яч пройшов повз дальній кут.

Очікувалось, що "червоні дияволи" продовжать тиск в другому таймі, але Борнмут був активнішим й доволі швидко заробив пенальті - Клюйверт розхитав Мазрауї та опинився на газоні після підкату супротивника. Клюйверт впевнено реалізував вирок. Не встигли господарі прийти до тями, як Уттара викотив в центрі з лівого флангу, а Семеньйо прошив Онана ударом низом. 0:3.

Команда Аморіма намагалась виправити ситуацію і навіть мала для цього декілька моментів. З найгострішого - Гойлунн вивів Гарначо віч-на-віч, а той не зміг переграти Кепу. Також була зворотна ситуація - Гарначо віддав на Гойлунна в чужому штрафному, а той потужно пробив в дальній кут. Втім, Кепа знов був на висоті. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну поразку Юнайтед.

Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3

Голи: Гюйсен, 29, Клюйверт, 61 (пен), Семеньйо, 63

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес — Далот, Угарте (Гарначо, 55), Мейну, Маласія (Йоро, 46) — Діалло, Фернандеш — Зіркзе (Гойлунн, 54)

Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Кук, 46), Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс (Гілл, 89), Крісті — Семеньйо (Брукс, 88), Клюйверт, Уаттара — Барбоза (Унал, 71)

Попередження: Угарте — Сміт, Аррісабалага, Гюйсе