Єгиптянин обійшов Лідделла.
Мохамед Салах, Getty Images
22 грудня 2024, 21:59
Мохамед Салах піднявся на сходинку вище в списку найкращих бомбардирів Ліверпуля.
Єгиптянин забив 228-й і 229-й голи в 373-му матчі за Ліверпуль — мерсисайдці обіграли Тоттенгем у 17-му турі АПЛ (6:3).
Таким чином, Салах обійшов Біллі Лідделла (228 м'ячів у 534 матчах) і вийшов на четверте місце в списку найкращих бомбардирів клубу.
Перша трійка виглядає так:
Іан Раш (660 матчів, 346 голів);
Роджер Гант (492 матчі, 285 голів);
Гордон Годжсон (377 матчів, 241 гол).
На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль.