Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 22 грудня 2024 року.
Тоттенгем - Ліверпуль, Getty Images
22 грудня 2024, 21:29
Ліверпуль із дублями Салаха та Діаса розтрощив Тоттенгем у передріздвяному шаленстві.
Команда Анже Постекоглу провалилась у обороні, але хоча б узяла участь у атакувальній частині вистави.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Ліверпуль 3:6
Голи: Меддісон, 41, Кулусевські, 72, Соланке, 83 — Діас, 23, 85, Мак Аллістер, 36, Собослаї, 45+1, Салах, 54, 61
Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Сарр (Бергвалль, 57), Біссума — Кулусевські, Меддісон (Джонсон, 58), Сон Хин Мін (Вернер, 82) — Соланке.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 68) — Салах (Елліотт, 87), Собослаї, Діас (Нуньєс, 87) — Гакпо (Жота, 68).
Попередження: Бергвалль — Гакпо, Собослаї.