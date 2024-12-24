Англія

Утім, сам бразильський хавбек хоче залишитися в Ювентусі.

Опорний півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс отримав пропозиції щодо повернення до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, два клуби АПЛ зробили запит щодо 26-річного бразильця, який з моменту свого літнього переїзду до Італії не зміг заграти на очікуваному рівні.

Утім, сам Дуглас Луїс хоче залишитися в Ювентусі і вірить, що зможе стати ключовим гравцем туринців, коли повернеться після травми.

У поточному сезоні Дуглас Луїс провів за Юве 342 хвилин в 11 матчах, в яких він заробив одне попередження. Астон Вілла заробила на його продажі 51,5 мільйони євро.