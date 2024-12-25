Англія

Форвард і надалі боротиметься за місце в стартовому складі Реала.

Бразильський нападник мадридського Реала Родріго Гоес на тлі приходу до клубу французького форварда Кіліана Мбаппе відчуває помітний тиск конкуренції та дедалі частіше залишається поза вибором головного тренера Карло Анчелотті.

На цьому тлі почали з’являтись чутки щодо можливого трансферу 23-річного виконавця до іншого клубу вже під час зимового вікна задля здобуття футболістом належної ігрової практики.

Одним із варіантів був англійський Манчестер Сіті, проте, як повідомляють іспанські ЗМІ, наразі Родріго не розглядає можливість відходу з Реала та готовий боротись за місце в стартовому складі й надалі.

У поточному сезоні бразилець провів 21 матч (1359 хвилин), забивши шість голів та віддавши чотири гольові передачі.