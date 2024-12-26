Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 26 грудня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Евертоном, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 26 ГРУДНЯ, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минулого тижня Манчестер Сіті продовжив свою невдалу серію, зазнавши гостьової поразки від Астон Вілли з рахунком 1:2. І з кожною невдачею устаканюється думка щодо того, що Хосеп Гвардіола нині опинився в тій ситуації, з якої не може знайти вихід. З одного боку, іспанський фахівець має рацію: у його команді досить багато травм і місцями може не вистачати гравців на всі фронти. З іншого боку, на жодному з фронтів "містяни" не показують належних результатів, а з тих футболістів, що є, вони й близько не показують очікуваного рівня (той же Філ Фоден лише минулого туру забив свій перший гол у поточному сезоні).

Про участь Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах говорити вже давно не доводиться. І ні, це не означає, що "містяни" не можуть зараз різко повернутися на успішну стежку і видати переможну серію з умовних 50 матчів поспіль. Передумов просто до цього ніяких немає, а якщо єдине рішення ситуації головний тренер бачить виключно в трансферах нових футболістів — привід задуматися.

Евертон, у свою чергу, зараз знаходиться на вельми непростому відрізку сезону, протягом якого команді Шона Дайча доводиться зустрічатись з найкращими колективами англійської першості — будь то за грою чи гучними іменами. І не можна не зазначити, що "іриски" проходять цей відрізок із високо піднятою головою, а єдиним провалом можна назвати лише розгромну поразку від Манчестер Юнайтед із рахунком 0:4.

В іншому ж гравці Евертона змогли зіграти у нульову нічию з Арсеналом, а тижнем раніше звести до аналогічного рахунку матч проти Челсі. У котре доводиться нагадувати, що хоч підопічні Шона Дайча не є дуже забивною командою, проте з організованою грою у лінії оборони в "ірисок" немає жодних проблем. За рахунок цього мерсісайдці знову й намагатимуться зберегти свою прописку у найвищому дивізіоні Англії.

За версією букмекерів , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 9,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,70. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР СІТІ : Ортега — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Льюїс — Ковачич — Бернарду Сілва, Фоден, Де Брюйне, Доку — Голанд ЕВЕРТОН : Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гана, Мангаля, Ндіає — Дукуре — Калверт-Льюїн Не зіграють: Родрі, Бобб, Аке, Діаш, Стоунз — Макнілл, Іроебунам, Гарнер Під питанням: Нунеш, Едерсон — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА