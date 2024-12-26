Англія

Завершилися ще три поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у четвер, 26 грудня, відбулися ще три матчі.

Борнмут і Крістал Пелес так і не порадували вболівальників голами, поділивши очки. Через це "вишні" втратили п'яту сходинку турнірної таблиці, опинившись на шостій, тоді як "орли" все ще йдуть 16-ми.

Борнмут — Крістал Пелес 0:0

Борнмут: Кепа — Ааронс (Адамс, 62), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 72), Уаттара (Брукс, 86) — Унал (Еванілсон, 62)

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Дукуре, 53), Лерма, Мітчелл — Сарр, Езе (Девенні, 88) — Матета (Камада, 82)

Попередження: Клюйверт, Гюйсен — Езе, Геї

Ньюкасл Юнайтед скористався вилученням із боку Астон Вілли в першому таймі, впевнено здобувши три очки на власному полі. "Сороки" піднялися на п'яту сходинку, а "леви" тепер ідуть дев'ятими.

Ньюкасл Юнайтед — Астон Вілла 3:0

Голи: Гордон, 2, Ісак, 59, Жоелінтон, 90+1

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр (Таргетт, 69), Шер, Берн, Голл — Б. Гімараес (Майлі, 90+3), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 79), Ісак (Осула, 90+3), Гордон (Віллок, 79)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 69), Конса, Торрес, Дінь — Камара (Барклі, 69), Онана — Макгінн (Буендія, 80), Тілеманс (Воткінс, 46), Роджерс (Бейлі, 69) — Дуран

Попередження: Тріпп'єр, Жоелінтон — Кеш

Вилучення: Дуран, 32

Саутгемптон у дебютному матчі під керівництвом Івана Юрича мінімально поступився Вест Гему вдома. "Святі" перебувають на 20-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, тоді як "молотобійці" піднялися на 13-ту.

Саутгемптон — Вест Гем 0:1

Гол: Боуен, 59

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Вуд — Сугавара (Брі, 61), Даунс (Арібо, 61), Угочукву (Лаллана, 87), Вокер-Пітерс (Меннінг, 86) — Фернандеш (Діблінг, 73) — Армстронг (Сулемана, 73), Онуачу

Вест Гем: Фабіанські (Ареола, 36) — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман (Тодібо, 19), Палмьєрі (Цоуфал, 88) — Родрігес (Крессвелл, 68) — Боуен, Солер (Альварес, 46), Соучек, Кудус — Фюллькруг (Саммервілл, 68)

Попередження: Вуд — Родрігес, Соучек