Завершилися ще три поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.
Борнмут — Крістал Пелес, Getty Images
26 грудня 2024, 19:10
У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у четвер, 26 грудня, відбулися ще три матчі.
Борнмут і Крістал Пелес так і не порадували вболівальників голами, поділивши очки. Через це "вишні" втратили п'яту сходинку турнірної таблиці, опинившись на шостій, тоді як "орли" все ще йдуть 16-ми.
Борнмут — Крістал Пелес 0:0
Борнмут: Кепа — Ааронс (Адамс, 62), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 72), Уаттара (Брукс, 86) — Унал (Еванілсон, 62)
Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Дукуре, 53), Лерма, Мітчелл — Сарр, Езе (Девенні, 88) — Матета (Камада, 82)
Попередження: Клюйверт, Гюйсен — Езе, Геї
Ньюкасл Юнайтед скористався вилученням із боку Астон Вілли в першому таймі, впевнено здобувши три очки на власному полі. "Сороки" піднялися на п'яту сходинку, а "леви" тепер ідуть дев'ятими.
Ньюкасл Юнайтед — Астон Вілла 3:0
Голи: Гордон, 2, Ісак, 59, Жоелінтон, 90+1
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр (Таргетт, 69), Шер, Берн, Голл — Б. Гімараес (Майлі, 90+3), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 79), Ісак (Осула, 90+3), Гордон (Віллок, 79)
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 69), Конса, Торрес, Дінь — Камара (Барклі, 69), Онана — Макгінн (Буендія, 80), Тілеманс (Воткінс, 46), Роджерс (Бейлі, 69) — Дуран
Попередження: Тріпп'єр, Жоелінтон — Кеш
Вилучення: Дуран, 32
Саутгемптон у дебютному матчі під керівництвом Івана Юрича мінімально поступився Вест Гему вдома. "Святі" перебувають на 20-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, тоді як "молотобійці" піднялися на 13-ту.
Саутгемптон — Вест Гем 0:1
Гол: Боуен, 59
Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Вуд — Сугавара (Брі, 61), Даунс (Арібо, 61), Угочукву (Лаллана, 87), Вокер-Пітерс (Меннінг, 86) — Фернандеш (Діблінг, 73) — Армстронг (Сулемана, 73), Онуачу
Вест Гем: Фабіанські (Ареола, 36) — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман (Тодібо, 19), Палмьєрі (Цоуфал, 88) — Родрігес (Крессвелл, 68) — Боуен, Солер (Альварес, 46), Соучек, Кудус — Фюллькруг (Саммервілл, 68)
Попередження: Вуд — Родрігес, Соучек