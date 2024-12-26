Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Манчестер Сіті — Евертон 1:1
Голи: Сілва, 14 — Ндіає, 36

На 53-й хвилині Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Сімпсон-П'юсі, 85), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 85), Сілва — Савіо, Фоден, Доку (Де Брюйне, 75) — Голанд.

Евертон: Пікфорд — Коулман (Паттерсон, 89), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Броя, 70).

Попередження: Фоден — Миколенко, Коулман, Мангаля, Брентвейт