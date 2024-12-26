Лише одна перемога команди Хосепа Гвардіоли супроводжувала останні 13 матчів за участі "містян".
Манчестер Сіті — Евертон, Getty Images
26 грудня 2024, 16:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 53-й хвилині Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).
Манчестер Сіті:
Манчестер Сіті — Евертон 1:1
Голи: Сілва, 14 — Ндіає, 36
Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Сімпсон-П'юсі, 85), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 85), Сілва — Савіо, Фоден, Доку (Де Брюйне, 75) — Голанд.
Евертон:
Пікфорд — Коулман (Паттерсон, 89), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Броя, 70).
Попередження: Фоден — Миколенко, Коулман, Мангаля, Брентвейт