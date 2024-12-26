Англія

Уругваєць зібрав п'ять штук за 18 ігор.

Мануель Угарте отримав п'яту жовту картку в сезоні АПЛ. Півзахисник Манчестер Юнайтед був покараний за затримку часу на 54-й хвилині матчу з Вулвергемптоном у 18-му турі АПЛ.

За кілька хвилин до цього, на 47-й хвилині гри, Бруну Фернандеш отримав другу жовту і Юнайтед залишився в меншості.

Через перебір карток Угарте пропустить наступний матч Прем'єр-ліги. 30 грудня манкуніанці зіграють із Ньюкаслом.

У поточному сезоні Угарте провів 13 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.