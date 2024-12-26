Англія

Новий керманич "вовків" Вітор Перейра стартував із двох поспіль перемог.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Вулвергемптон Вондерерз приймав Манчестер Юнайтед на Молінью Стедіум.

Протягом першого тайму матчу жодній із команд так і не вдалося відкрити рахунок. По перерві гості залишилися в меншості через вилучення Бруну Фернандеша, яке для нього було третім у всіх турнірах за цей сезон. Пізніше господарі поля вийшли вперед завдяки голу Матеуса Куньї з кутового. У компенсований час він асистував Хвану, який поставив у поєдинку крапку.

Перемога дозволила "вовкам" вибратися із зони вильоту, опинившись на 17-й сходинці турнірної таблиці, тоді як МЮ все ще йде 14-м.

Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Кунья, 58, Хван, 90+9

Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено, Тоті — Семеду (Бельгард, 90+3), Андре, Ж. Гомес (Дойл, 73), Аїт-Нурі (Р. Гомеш, 86) — Гедеш (Хван, 74), Кунья — Ларсен (Доусон, 90+2)

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Антоні, 63), Магвайр, Мартінес — Мазрауї, Угарте (Еріксен, 63), Мейну (Каземіро, 63), Далот — Діалло (Зіркзе, 79), Б. Фернандеш — Гойлунн (Гарначо, 79)

Попередження: Ж. Гомес, Доерті — Йоро, Б. Фернандеш, Угарте

Вилучення: Б. Фернандеш, 47 (друге попередження)