Англія

Португалець важко розпочав на Олд Траффорд.

Керманич Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про тиск на тренерів працюючих з "червоними дияволами". Його слова наводить BBC.

"Тренер Манчестер Юнайтед ніколи не може почуватися комфортно. Але я знаю причину, через яку працюю тут. Знаю, що якщо ми не виграємо, то буду перебувати в небезпеці, незалежно від того, заплатили за мене відступні чи ні, і мені це подобається, адже це моя робота.

Можна заперечити і сказати, що я тут вже місяць і провів чотири тренувальні сесії, але команда не перемагає. Така реальність, і мене це цілком влаштовує", — сказав він.