Англія

Тренер зазнав чотирьох поразок швидше за інших.

Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемптону (0:2) в матчі чемпіонату Англії.

Для головного тренера манкуніанців Рубена Аморіма це четверта поразка в семи перших матчах АПЛ.

Португалець зазнав чотирьох поразок у рамках АПЛ швидше, ніж будь-який інший тренер Юнайтед. Попередній антирекорд належав Еріку тен Гагу. Він програв чотири матчі в 13 іграх.

Раніше повідомлялося, що у Бруну 3 червоні за сезон — він повторив антирекорд Видича.