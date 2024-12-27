Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Іпсвіч.
Олександр Зінченко, Getty Images
27 грудня 2024, 21:44
Лондонський Арсенал та Іпсвіч зіграють у вісімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.
Мікель Артета, після розгрому Крістал Пелес у дербі (5:1), використав із перших хвилин Гаверца в центрі поля, тоді як Троссар та Жезус гратимуть у атаці. Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних.
Кіран Маккенна, на тлі розгрому від Ньюкасла (0:4), залучив до стартового складу Вульфендена в трійку центральних захисників, тоді як Джонсон, Філліпс та Девіс гратимуть у центрі поля.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Гаверц, Райс — Троссар, Жезус, Мартінеллі.
Запасні: Нето, Зінченко, Тірні, Ківьор, Калафіорі, Парті, Жоржиньо, Нванері, Меріно.
Запасні: Волтон, Кларк, Таунсенд, Тейлор, Бернс, Аль-Хамаді, Броудгед, Чаплін.
Іпсвіч: Мурич — О’Ши, Вульфенден, Грівз — Джонсон, Філліпс, Каюсте, Девіс — Гатчінсон, Шмодікс — Делап.
Гра Арсенал — Іпсвіч почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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