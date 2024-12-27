Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Іпсвіч.

Лондонський Арсенал та Іпсвіч зіграють у вісімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, після розгрому Крістал Пелес у дербі (5:1), використав із перших хвилин Гаверца в центрі поля, тоді як Троссар та Жезус гратимуть у атаці. Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних.

Кіран Маккенна, на тлі розгрому від Ньюкасла (0:4), залучив до стартового складу Вульфендена в трійку центральних захисників, тоді як Джонсон, Філліпс та Девіс гратимуть у центрі поля.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Гаверц, Райс — Троссар, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Нето, Зінченко, Тірні, Ківьор, Калафіорі, Парті, Жоржиньо, Нванері, Меріно.



Іпсвіч: Мурич — О’Ши, Вульфенден, Грівз — Джонсон, Філліпс, Каюсте, Девіс — Гатчінсон, Шмодікс — Делап.