Англія

Португалець гвінейського походження незадоволений кількістю ігрового часу.

Нападник Евертона Бету розглядає варіант зі зміною клубної прописки у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 26-річний форвард хоче отримувати значно більше ігрового часу, тому футболіст готовий залишити табір "ірисок", якщо тренерський штаб Шона Дайча не зможе йому цього гарантувати.

У цьому сезоні Бету провів за Евертон лише 197 хвилини у 10 матчах АПЛ, в яких він відзначився одним голом.

Контракт габаритного форварда з мерсісайдцями спливає влітку 2027 року.