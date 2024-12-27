Португалець гвінейського походження незадоволений кількістю ігрового часу.
Бету, Getty Images
27 грудня 2024, 22:22
Нападник Евертона Бету розглядає варіант зі зміною клубної прописки у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 26-річний форвард хоче отримувати значно більше ігрового часу, тому футболіст готовий залишити табір "ірисок", якщо тренерський штаб Шона Дайча не зможе йому цього гарантувати.
У цьому сезоні Бету провів за Евертон лише 197 хвилини у 10 матчах АПЛ, в яких він відзначився одним голом.
Контракт габаритного форварда з мерсісайдцями спливає влітку 2027 року.