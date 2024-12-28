Англія
28 грудня 2024, 00:10
Арсенал без Зінченка мінімально обіграв Іпсвіч та піднявся на другу сходинку АПЛ
Команда Мікеля Артети обмежилась одним голом у домашньому матчі проти аутсайдера.
Арсенал — Іпсвіч, Getty Images
28 грудня 2024, 00:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Іпсвіч 1:0
Гол: Гаверц, 23
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Гаверц, Райс (Парті, 86) — Троссар, Жезус (Меріно, 72), Мартінеллі.
Іпсвіч: Мурич — О’Ши, Вулфенден (Г. Кларк, 90+1), Грівз — Джонсон (Броудгед, 80), Філліпс, Каюсте (Тейлор, 80), Девіс — Гатчінсон, Шмодікс (Дж. Кларк, 71) — Делап (Аль-Хамаді, 80).
Попередження: Гаверц