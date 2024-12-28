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Арсенал — Іпсвіч 1:0
Гол: Гаверц, 23

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Гаверц, Райс (Парті, 86) — Троссар, Жезус (Меріно, 72), Мартінеллі.

Іпсвіч: Мурич — О’Ши, Вулфенден (Г. Кларк, 90+1), Грівз — Джонсон (Броудгед, 80), Філліпс, Каюсте (Тейлор, 80), Девіс — Гатчінсон, Шмодікс (Дж. Кларк, 71) — Делап (Аль-Хамаді, 80).

Попередження: Гаверц