Англія

Тоттенгем зіграє з "червоними" в півфіналі Кубка ліги.

Анже Постекоглу буде важливо обіграти Ліверпуль у півфіналі Кубка ліги. Тоттенгем зустрінеться з "червоними" 8 січня і 6 лютого.

Daily Mail повідомляє, що керівництво "шпор" поки що підтримує головного тренера, однак протистояння з мерсисайдцями може стати ключовим. Поразка від Ліверпуля може вирішити долю 59-річного фахівця, особливо якщо команда не матиме суттєвих покращень в АПЛ у той самий час.

Нагадаємо, що Постекоглу працює з Тоттенгемом з минулого сезону. Зараз клуб іде 12-м у чемпіонаті.

Раніше Постекоглу підтвердив плани Тоттенгема здійснити підсилення складу взимку.