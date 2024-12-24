Англія

Які саме трансфери планують "шпори" — фахівець не уточнив.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анже Постекоглу розповів про наміри підсилити склад своєї команди у зимове трансферне вікно.

"Ми планували підсилитися взимку, так. Це очевидно, якщо я говоритиму, що нам все ще не вистачає якості в певних аспектах, тому нам потрібно підсилитися.

Ми продовжуємо брати участь у всіх турнірах, тому спробуємо підписати у січні нових гравців", — цитує слова Анже Постекоглу журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем дуже зацікавлений у підписанні центрального захисника Борнмута Іллі Забарного — "шпор" не лякає потенційний цінник українця в 50 мільйонів фунтів стерлінгів.