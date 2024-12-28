30-річний футболіст змінить клубну прописку.
Мігель Альмірон, Getty Images
28 грудня 2024, 21:59
Вінгер Ньюкасла Мігель Альмірон планує змінити клубну прописку в січні. Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, 30-річний парагваєць не хоче залишатися в Ньюкаслі. Інтерес до нього є з МЛС і Саудівської Аравії, але рішення про те, де продовжити кар'єру, Альмірон поки не ухвалив.
У нинішньому сезоні гравець з'явився на полі в десяти матчах з урахуванням усіх турнірів і не відзначився результативними діями.
Чинна угода Альмірона з "сороками" розрахована до 2026 року. Ринкова ціна вінгера, за версією порталу Transfermarkt, становить 16 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ придивляються до прогресуючого захисника Ланса.