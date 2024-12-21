Англія

Гравець за дуже скромні гроші дістався французам.

Узбекистанський центральний захисник французького Ланса Абдукодір Хусанов — новий проспект "криваво-жовтих" та Ліги 1 загалом.

20-річний виконавець улітку 2023 переїхав до Франції з країни-сателіта терористів за скромні 100 тис. євро, після чого виборов місце в стартовому складі в поточній кампанії.

Цей прогрес не залишився непоміченим навіть на високому рівні англійської Прем’єр-ліги, де одразу три клуби дивляться за розвитком Хусанов.

Ідеться про Манчестер Сіті, Ньюкасл та лондонський Тоттенгем.

От тільки тепер ціна захисника піднялась до, щонайменше, 12 млн євро, від чого відштовхуватиметься Ланс під час потенційних перемовин найближчим часом.

Абдукодір у цій кампанії провів 15 матчів (1129 хвилин).