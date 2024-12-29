Англія

Англієць наразі тренується разом із Комо.

Англійський атакувальний півзахисник Деле Аллі мав свого часу видовищну серію виступів у лондонському Тоттенгемі, проте в конфліктних умовах залишив клуб узимку 2022 року, після чого для нього почались не найкращі часи.

Наразі виконавцю вже виповнилось 28 років і останні пів року він перебуває не тільки в пошуках нового клубу, а й банально намагається відновити оптимальну форму.

Допомагає йому в цьому процесі італійський Комо, головний тренер якого, іспанець Сеск Фабрегас, прокоментував тренувальний прогрес гравця.

"Він тренується з нами, він у порядку. Це було проханням клубу. Можливо, наступного тижня він буде тренуватись окремо, а якісь вправи робитиме разом з основною командою, подивимось.

Наразі він просто тренується, і ми тут із вами для того, щоб допомогти йому трохи набрати форму і дати йому позитивний настрій.

Аллі був фантастичним гравцем, я перетинався з ним багато разів. І якщо я дійсно можу допомогти йому знову знайти себе, я зроблю це з радістю", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що 26 лютого 2025 року виповниться два роки з моменту, як Аллі востаннє виходив на поле в офіційній грі.