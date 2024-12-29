Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Лестер та Манчестер Сіті.

Лестер та Манчестер Сіті зіграють у дев'ятнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Кінг Пауер Стедіум.

Руд ван Ністелрой, після поразки від Ліверпуля (1:3), залучив до стартового складу Буонанотте під нападником, яким цього разу буде Варді.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти Евертона (1:1), використав із перших хвилин Де Брюйне в півзахисті.

Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Ель-Ханнус, Буонанотте, Мавідіді — Варді.

Запасні: Іверсен, Околі, Вілсон-Браун, Томас, Скіпп, Чаудрі, Декордова-Рід, Алвеш, Дака.



Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Аке, Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден, Савіо — Голанд.

Запасні: Карсон, Вокер, Гріліш, Доку, Гюндоган, Сімпсон-П’юзі, Мубама, О’Райлі, Макейті.



Гра Лестер — Манчестер Сіті почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.