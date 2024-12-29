Англія

Конкурентного протистояння на завершення ігрового дня в Англії не вийшло.

Завершується черговий календарний рік, а разом із ним і рік англійської Прем’єр-ліги. Ліверпуль у першій частині сезону зробив усе від себе залежне, аби в цьому періоді фінішувати якомога вище в турнірній таблиці й, напевно, навіть перевершив очікування фанатів, бо став "зимовим чемпіоном" ще заздалегідь.

Однак сезон на цьому явно не добіг до свого завершення, тож під час візиту в гості до лондонського Вест Гема в рамках дев’ятнадцятого туру команда Арне Слота все одно налаштовувалась на здобуття максимального результату. Суперники до цього наче й пасували непогано, проте в останніх чотирьох матчах "молотобійці" не програвали й ситуація довкола Хулена Лопетегі почала покращуватись.

Насправді, у цьому поєдинку когось здивувати чи навіть налякати може тільки підсумковий рахунок. Але, якщо почати розбирати саму гру, то все могло для "молотобійців" завершитись і значно гірше. Починався матч непогано — атака на атаку, і Вест Гем навіть першим створив небезпечний момент, бо банально раніше за суперників виявив бажання загострювати.

Проте доволі швидко Ліверпуль цей атакувальний порив суперників заколисав, після чого в нас був відносно нетривалий період узагалі без цікавих подій на полі, а потім гості забили вперше. На 30 хвилині Діасу не дали загострити пасом до штрафного з центральної зони, так він одразу з відскоку самостійно завершив випад ударом у лівий кут.

А потім у "червоних" через травму вимушено замінили захисника Джо Гомеса, але цього наче ніхто й не помітив, бо тоді Вест Гем тиснув доволі потужно й акцентовано, а в одній із атак Кудус дальнім ударом навіть поцілив у правий каркас чужих воріт. Рівно за мить до того, як суперники провели випад на ворота Ареола й Салах у штрафному покотив під удар Гакпо з близької відстані.

На цьому інтригу в матчі було поховано, бо далі Ліверпуль увімкнув якусь люту машину пресингу й постійно ловив опонентів у перехідних фазах, а ті тільки раді були, що привозити моменти на ворота Ареола. Якби не французький голкіпер, рахунок міг би бути й значно страшнішим для команди Лопетегі. Але й без того третій гол залетів ще до перерви. Відзначився Салах із пасу Джонса.

Після перерви гра поділилась умовно на дві фази: коли Ліверпулю було цікаво самому атакувати, і коли команда Слота знущалась над опонентами під час контратак. За цей період удалось забити ще двічі та проспонсурувати Салаха ще на один асист під час останнього м’яча Жоти, а також ми побачили дальній удар Трента, якому дуже допоміг опинитись у сітці рикошет від голови "англійського українця" Кілмана. Однак, знову ж таки, гості могли забивати й більше, але куди цих "молотобійців" ще бити?

Жота, 84

У наступному турі лондонський Вест Гем гостюватиме у Манчестер Сіті, а Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед.Вест Гем —0:5Діас, 30, Гакпо, 40, Салах, 44, Александер-Арнольд, 54,Ареола — Ван-Біссака, Цоуфал (Тодібо, 46), Кілман, Мавропанос, Емерсон — Альварес (Фюллькруг, 46), Солер (Ірвінг, 73) — Боуен, Кудус (Гільєрме, 81).Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес (Кванса, 37), ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Ендо, 57), Мак Аллістер — Салах, Джонс (Елліотт, 74), Діас — Гакпо (Жота, 58).