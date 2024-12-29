Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 29 грудня 2024 року.
Лестер — Манчестер Сіті, Getty Images
29 грудня 2024, 21:29
Манчестер Сіті переграв Лестер і зупинив чергову серію без перемог у сезоні.
Команда Хосепа Гвардіоли втратила контроль над грою у другому таймі, але до крайнощів не дійшла.
Огляд матчу:
Лестер — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Савіо, 21, Голанд, 74
Лестер: Столярчик — Джастін (Чаудрі, 70), Коуді (Дака, 85), Вестергор, Крістіансен — Вінкс (Околі, 85), Сумаре — Ель-Ханнус, Буонанотте, Мавідіді (Алвеш, 90) — Варді.
Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Аке (Вокер, 70), Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден (Макейті, 66), Савіо — Голанд.
Попередження: Сумаре, Ель-Ханнус.